Le Cégep de Sorel-Tracy reconnait l’engagement étudiant

Mesures sanitaires obligent, les étudiants du Cégep de Sorel-Tracy n’auront pas le plaisir de se retrouver pour fêter la 10e édition de l’Aut’Gala, le Gala Sport et Culture qui vise à reconnaître l’engagement étudiant. Leurs performances seront néanmoins soulignées sur les plateformes collégiales et un certificat virtuel leur sera acheminé en guise de reconnaissance émérite.

Le Cégep de Sorel-Tracy est heureux d’offrir des bourses d’une valeur totale de 1400 $ aux collégiens méritants.

Dans la catégorie des sports, le titre de Recrue féminine de l’année est remis à Marianne Bouthilette, natation et celui de Recrue masculine de l’année à Emile Villiard, hockey masculin D1.

La mention Meilleure attitude sport se voit attribuer à William Salvas, volleyball mixte et golf et celle de la Meilleure amélioration à Piérik Landry, Overwatch A. Emmy Simoneau, volleyball féminin D2 remporte le prix d’Athlète féminine de l’année et Hugo Allais en hockey masculin D1, celui d’Athlète masculin de l’année.

Complétant le volet sportif, Anthony Héroux, membre de l’équipe de basketball masculin D2 se voit nommer Ambassadeur Rebelles et le titre d’Équipe sportive de l’année est remis aux joueurs de hockey masculin D1.

Du côté socioculturel les Recrues de l’année sont Gabrielle Brisebois et Joanie Dutremble. Le titre pour la Meilleure attitude est décerné à Rosalie Plante et celui de la Personne la plus engagée à William Allard Laliberté. Enfin, Deka Ibrahim remporte quant à elle la mention d’Ambassadrice du socioculturel et le titre Gang de l’année est conféré aux étudiants ayant participé à Cégeps en spectacle.

Le Collège souhaite féliciter les gagnants, les nominés et les étudiants qui se sont engagés cette année et qui ont contribué à le faire rayonner en créant une vie collégiale dynamique et éclectique.

Consultez le site www.cegepst.qc.ca et notre page Facebook pour connaitre tous les détails.