Fermetures partielles de nuit à venir dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les fermetures partielles de nuit annoncées dans le tunnel Louis-HippolyteLa Fontaine seront inversées. Ces fermetures sont requises afin de conclure les travaux de modernisation des caméras de circulation et d’implantation d’un système automatisé de détection des incidents entamés l’an dernier.

Entraves et gestion de la circulation

Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

• De jeudi 22 h 30 à vendredi 5 h

o Fermeture partielle (2 voies fermées sur 3) en direction sud.

• De vendredi 22 h à samedi 5 h

o Fermeture partielle (2 voies fermées sur 3) en direction nord.

À noter :

• L’entrepreneur procédera à l’installation de la signalisation temporaire au cours des nuits qui vont précéder les travaux, ce qui nécessitera la fermeture d’une voie dans chaque direction.

• D’autres fermetures partielles seront nécessaires pour mener à terme les travaux.

Elles seront annoncées dès que les dates seront confirmées.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.