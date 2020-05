Plusieurs mariages sont reportés

Depuis le début de la pandémie et de la période de confinement, des couples d’amoureux de Boucherville qui avaient prévu unir leur destinée à l’église ont décidé de reporter leur projet, car célébrer cette journée toute spéciale dans la vie sans la présence des êtres chers n’est pas ce que les tourtereaux souhaitent.

Puisque les gros rassemblements sont toujours interdits, quelques cérémonies qui devaient être célébrées à l’église Sainte-Famille ont été annulées.

Dix-huit couples devaient en effet se marier au cours de l’été à l’église Sainte-Famille. De ce nombre, huit ont remis leur projet à l’an prochain, huit sont en réflexion à savoir s’ils ne devraient pas retarder, et seulement deux ont décidé de se marier quand même cette année.

Quelques couples attendent encore un peu pour voir si le gouvernement du Québec autorisera les rassemblements importants. « Ils ont encore quelques jours pour y réfléchir et pour prendre leur décision », note Annie Lussier, coordonnatrice de l’unité pastorale de Boucherville.

Parmi les raisons évoquées, il y a bien évidemment le fait que les grands rassemblements soient interdits, les difficultés d’organisation et aussi le fait que des fiancés choisissent de reporter à l’an prochain pour protéger des membres de leur famille plus vulnérables et qui n’auraient pu être présents à la cérémonie et à la fête. Pour d’autres couples, c’est en raison de difficultés financières qu’ils vivent depuis le début de la crise qu’ils ont remis leur projet.

Philippe et Véronique organisaient dans les moindres détails leur mariage depuis plus d’un an. Ils avaient prévu une grande réception à la campagne entourés de leurs familles et amis. Ils ont choisi de retarder l’événement à l’an prochain, et de faire d’ici là un enfant.

Des répercussions

La situation a des répercussions sur toute l’industrie des mariages. Le Club de golf de Boucherville ainsi que l’Hôtel Mortagne sont touchés en raison des annulations des salles de réception. Les traiteurs, les fleuristes, les services de limousine, les boutiques de robes de mariée sont aussi affectés.