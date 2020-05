Des travailleurs du milieu au service des jeunes varennois

La Ville de Varennes a obtenu une aide financière du ministère de la Sécurité publique via le Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité dans le but de bonifier le travail de milieu sur son territoire. Ce programme vise à améliorer et renforcer la sécurité des citoyens par des actions préventives dans la communauté. La Maison des jeunes de Varennes et l’équipe sociocommunautaire de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent collaborent activement à ce projet.

« Le conseil municipal n’a pas hésité à appuyer financièrement cette initiative et remercie tout le personnel impliqué dans ce programme. Nous demeurons présents et à l’écoute de notre jeune population », affirme Martin Damphousse, maire de Varennes.

Le travail de milieu consiste en une approche de réduction des méfaits par une relation de confiance auprès des jeunes. Depuis le 9 mai dernier, ces derniers ont l’opportunité de rencontrer Maude Frigault et Alexi Horth, qui sont employés par la Maison des jeunes de Varennes. Ceux-ci auront pour tâche d’accompagner les adolescents dans la réalisation de projets personnels ou de groupes tout en les guidant en matière de sécurité.

Horaire : du mardi au samedi en soirée.

Pour toutes questions concernant le programme de travail de milieu, les citoyens peuvent communiquer avec Yanick Legault, directeur de la Maison des jeunes de Varennes au 450 652-6941.

Dans le contexte de la pandémie, les travailleurs de milieu respectent les consignes émises par la Santé publique du Québec.

Les jeunes pourront reconnaitre Maude Frigault et Alexi Horth par leur sac à dos. C’est l’élément visuel pour identifier les travailleurs de milieu qui parcourront le territoire de Varennes. Une promotion sera faite via les réseaux sociaux auprès des jeunes afin qu’ils puissent reconnaitre les travailleurs de milieu et comprendre leur rôle.