COVID-19 : Sainte-Julie ouvre ses terrains de tennis et de pickleball

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer que les terrains de tennis du parc Jules-Choquet et Edmour-J.-Harvey sont de nouveau accessibles pour les citoyens. Cette ouverture fait suite à l’autorisation du gouvernement du Québec de permettre la pratique de certains sports tout en respectant la distanciation sociale.

À compter de maintenant, il est possible de réserver son terrain en se connectant à son compte Sport-Plus. La carte loisirs est donc essentielle pour les réservations. Le jeu est permis en simple seulement. Chaque joueur doit apporter ses propres balles. Aucune séance d’entraînement ou leçon n’est permise. Les toilettes sont fermées.

Étapes pour réserver un terrain

1. Se connecter à son compte Sport-Plus et cliquer sur Horaire / réservation.

2. Choisir le terrain souhaité dans le menu déroulant.

3. Cliquer sur Autres informations et choisir le membre qui désire faire la réservation.

4. Choisir la date et l’heure et cliquer sur Réserver.

5. Cliquer sur OK et sur le panier pour passer à la caisse pour confirmer la réservation.

6. Cliquer sur Confirmer et accepter les modalités de paiement. Un courriel de

confirmation sera envoyé au citoyen qui a fait la réservation.

Quant aux terrains de pickleball, ils sont ouverts au jeu libre. Les utilisateurs doivent apporter leur filet et leur raquette. Comme pour le tennis, les consignes de distanciation s’appliquent en tout temps.