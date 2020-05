COVID-19 : le RTL prêt pour la reprise des activités

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est prêt à accueillir ses clients lorsque la reprise des activités sera permise par le gouvernement provincial.

Depuis le début de la pandémie et de la période de confinement, le RTL a mis en œuvre de nombreuses mesures pour assurer la sécurité de ses clients et de ses employés. Voici quelques exemples : la révision et l’augmentation des fréquences de nettoyage des autobus et des installations ; l’embarquement par les portes arrière pour assurer la sécurité des chauffeurs ; la réduction du nombre de passagers pour les déplacements de transport adapté ; l’installation de distributeur de gel hydroalcoolisé au terminus Longueuil et différentes mesures pour assurer la distanciation au terminus et à la billetterie ; l’ajustement en continu des services pour ajouter des autobus afin de permettre la distanciation sociale à bord.

« Rapidement, notre équipe de direction a mis en branle son comité des mesures d’urgence pour faire un suivi quotidien de la situation et identifier les mesures à mettre en place au fur et à mesure de l’évolution de cette pandémie, a indiqué le président du conseil d’administration, Jonathan Tabarah. Toutes ces actions ont été faites en étroite collaboration avec les trois syndicats (syndicat des chauffeurs d’autobus du RTL section locale 3333 [SCFP], syndicat des employés d’entretien [CSN] et syndicat des employés de bureau section locale 3332 [SCFP]), et je tiens à souligner cet appui.»

En prévision de la reprise des activités, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) met à la disposition des sociétés de transport un Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du transport collectif — COVID-19. « Comme nous avons directement contribué à l’élaboration de ce guide, la majorité des recommandations avaient déjà été implantées au RTL », a poursuivi Jonathan Tabarah.

Masque recommandé

Au cours des prochaines semaines, le RTL procèdera à l’installation d’une paroi protectrice pour les chauffeurs, permettant ainsi de mieux les protéger et, du même coup, de reprendre l’embarquement par la porte avant afin que les clients valident leur titre de transport.

Le RTL recommande à ses clients de porter un couvre-visage ou masque artisanal pour leurs déplacements en transport collectif, conformément aux recommandations des autorités. Pour encourager cette pratique, le RTL, en collaboration avec l’ARTM, la STM, exo, et la STL, distribueront des couvre-visages à leurs clients. Le RTL fournira également des couvre-visages lavables aux membres de son personnel.

Pour les employés, comme pour les clients, la RTL précise qu’il s’agit d’une précaution supplémentaire dans les lieux publics qui doit nécessairement s’accompagner des autres mesures de protection applicables, dont la distanciation physique, la toux dans le pli du coude, le lavage fréquent des mains, et rester à la maison si on est malade. Se laver les mains régulièrement est un geste simple et essentiel qui doit être intégré aux habitudes quotidiennes.