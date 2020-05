COVID-19 : les cas montent en flèche

Les nouveaux cas de personnes atteintes de la COVID-19 ne cessent d’augmenter dans la région et le déconfinement est encore reporté d’une semaine.

La situation ne s’améliore en effet pas puisque le nombre de cas en Montérégie est passé de 3890, le 5 mai, à 4252, le 7 mai.

La Montérégie est la deuxième région la plus touchée après Montréal qui compte (en date du 8 mai) plus de 17 918 de personnes qui ont contracté le virus. Cette importante augmentation est particulièrement marquée dans l’agglomération de Longueuil ou il y avait en date du 8 mai, 2047 cas

À Boucherville, il y avait 150 personnes positives, soit 33 de plus en huit jours, et 105 de plus qu’il y a un mois, soit le10 avril. De ces personnes malades, 27 sont des résidents du CHSLD Des Seigneurs; 30 de la Résidence Montarville, une de la Résidence Chartwell Domaine Harmonie, et une autre de la Coopérative de solidarité en habitation.

À Longueuil, il y avait 1297 cas, 339 à Brossard, et 215 à Saint-Lambert. Saint-Bruno-de-Montarville n’est pas très touchée avec 46 cas. Cent-cinq personnes étaient hospitalisées à l’hôpital Pierre-Boucher.

Le virus circule toujours et dans sa dernière capsule info COVID-19, le maire Jean Martel a lancé un appel à la prudence à tous et à ne pas relâcher les mesures de précaution. Il a également rappelé l’importance d’encourager l’achat local, surtout que la réouverture de ceux-ci (ainsi que les écoles) est reportée du 19 mai au 25 mai. Des achats qu’il qualifie « d’achats solidaires. »