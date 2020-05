Impôts : service gratuit pour les gens à faible revenus

Après une interruption de quelques semaines, le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) annonce la reprise de son service Aide à l’impôt et à la rédaction de formulaires.

CODIV-19 oblige, de nouvelles procédures ont été mises de l’avant. Parmi celles-ci, le CABB recevra les dossiers uniquement le mercredi, de 10 h à 13 h. Les usagers du service âgés de 69 ans et moins devront se présenter sous la tente, derrière le CABB (20, rue Pierre-Boucher) et respecter les consignes de distanciation physique. Si besoin, ils devront obligatoirement garer leur voiture dans les rues avoisinantes.

Les usagers âgés de 70 ans et plus ainsi que les citoyens ayant une santé fragile en lien ou non avec la CODIV-19 doivent obligatoirement communiquer avec le CABB au 450 655-9081. Un bénévole ira chercher leurs documents à domicile.

Finalement, les usagers ayant déposé leur dossier avant la mi-mars recevront un appel pour connaître les modalités de récupération des demandes complétées.

Rappelons que le service pour compléter vos déclarations de revenus et différents formulaires gouvernementaux et autres du CABB s’adresse aux Bouchervillois (y compris les étudiants) dont la situation correspond aux critères suivants : Personne seule ayant des revenus maximums de 30 000 $. Couple ayant des revenus maximums de 40 000 $

Des frais de 5 $ par personne pour produire les deux déclarations de revenus sont exigés. Les usagers doivent obligatoirement apporter tous les documents ainsi que leur dossier de l’année précédente. Les déclarations de revenus des travailleurs autonomes, des personnes décédées ou des personnes en faillite ne sont pas acceptées.

Les déclarations de revenus sont complétées par des bénévoles chevronnés et formés chaque année. Ceux-ci sont tenus de respecter le code d’éthique et les règles de confidentialité du CABB.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.