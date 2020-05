Un gala virtuel en l’honneur des étudiants méritants du Cégep de Sorel-Tracy

En cette période de distanciation sociale et de confinement, le Cégep de Sorel-Tracy annonce que sa 32e édition du Gala des mérites prendra une toute autre forme cette année ! En effet, le Gala aura lieu virtuellement par l’entremise d’une diffusion en direct sur la page Facebook du Collège. L’événement sera en ligne le vendredi 8 mai à compter de 19 h.

Rappelons que ce gala vise à souligner l’excellence et la persévérance scolaire, l’engagement sportif et socioculturel ainsi que les efforts déployés par les étudiants tout au long de l’année.

Grâce à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy et de ses généreux donateurs, plusieurs prix et bourses d’une valeur totale de 24 950 $ seront remis aux étudiants virtuellement présents à cet hommage. Parents, amis et membres du personnel du Cégep, soyez des nôtres en accédant à la page Facebook du Cégep : https://www.facebook.com/cegepst/ !