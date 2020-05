Importants changements au quai fédéral à Verchères

À la suite de l’inspection technique du quai fédéral à Verchères à l’été 2019, le ministère des Pêches et Océans Canada nous a informé qu’en raison de l’état de dégradation avancée des quais, des mesures de restrictions d’accès et d’occupation des quais doivent immédiatement être mises en place afin d’assurer la sécurité de la population

Dorénavant, le quai principal Ouest sera fermé et ne sera plus accessible à pied, il ne sera plus possible de s’amarrer aux quais, les quais flottants municipaux ne pourront être installés comme à l’habitude, le quai Est sera fermé et inaccessible. Cependant, la rampe de mise à l’eau reste accessible.

La Municipalité de Verchères travaille activement avec le support de Pêches et Océans Canada afin de trouver des solutions à ce défi complexe et tiendra informé la population de la progression du dossier.