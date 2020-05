COVID-19: élan de solidarité dans la communauté bouchervilloise

La générosité est contagieuse au Centre d’action bénévole de Boucherville

La crise sanitaire a généré un immense élan de générosité dans la communauté bouchervilloise. Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) qui offre des services d’aide essentiels auprès de personnes plus vulnérables n’en revient tout simplement pas. « Sans même qu’ils soient sollicités, la population, des gens d’affaires et des partenaires sont venus vers nous pour nous offrir de l’aide. Une aide très diversifiée et très utile », affirme la directrice générale de l’organisme Christine Sparrow.

Les dirigeants du CABB sont touchés par cette solidarité qui s’est développée spontanément. « La générosité que toute cette situation a générée est hallucinante! », s’exclame Mme Sparrow.

« André Dulude, agent d’immeuble, nous a prêté son camion pour notre service de livraison de la popote roulante, car il disait ne pas en avoir besoin durant la crise. Il nous a même donné des sous pour que l’on puisse payer l’essence. Des restaurateurs, qui ont dû fermer temporairement, nous ont envoyé des denrées alimentaires lorsqu’ils ont vidé leur réfrigérateur. Les Emballages Carrousel nous ont fourni 2000 sacs jetables pour la livraison de la popote roulante. Encore la semaine dernière, je suis allée chercher 900 œufs dans un resto de déjeuners qui n’avait pas réussi à les écouler », mentionne Mme Sparrow.

« Le Club de hockey de Boucherville qui a dû annuler son tournoi annuel a remis 150 $. L’Union des producteurs agricoles a fait don de 333 $. Les épiceries Metro, Maxi et la pharmacie Pharmaprix nous ont témoigné une grande confiance. Ils permettent à nos bénévoles d’aller faire des courses pour nos bénéficiaires, et le CABB paie la facture plus tard. Cette collaboration facilite beaucoup notre travail. Bell Canada a fait don de cinq téléphones cellulaires et neuf forfaits d’une durée de quatre mois. Des couturières confectionnent des masques pour les bénévoles et les employés de l’organisme », ajoute Mme Sparrow.

Le Groupe Chevalier Séguin a permis l’aménagement du chapiteau (prêté par la Ville) installé sur les terrains du CABB en offrant les matériaux et la main d’œuvre. La Ville de Boucherville, quant à elle, a fourni les lavabos extérieurs pour permettre aux visiteurs et aux bénévoles du CABB de se laver les mains, indique pour sa part la conseillère aux communications et aux relations publiques, Mireille Lallier.

La Rôtisserie Saint-Hubert a offert 100 repas pour les bénévoles et les employés du CABB. La pizzéria Milan a offert un dîner pour toute l’équipe. Centraide a accordé 40 000$. La Fondation Jacques Francoeur a remis 16 500 $, la députée ministre Nathalie Roy, 15 000$ et le ministre responsable de la Montérégie Christian Dubé, 760 $. Et la Ville de Boucherville a offert une aide financière de 50 000 $. Elle a également mis à la disposition du CABB tous les frigos qui se trouvent dans les bâtiments municipaux, la cuisine du Café traiteur Les Touillés, et de l’aide permettant la visibilité de l’organisme.

« Toute cette générosité démontre que notre communauté est forte et solide », conclut Mme Sparrow.