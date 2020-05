Ouverture du jardin communautaire et des jardins collectifs

La Ville de Boucherville annonce l’ouverture du jardin communautaire De Montarville et des jardins collectifs De Montarville et intermunicipal Boucherville-Varennes dès le vendredi 8 mai prochain. Puisque tous les citoyens n’ont pas la possibilité d’avoir un jardin à la maison leur permettant de cultiver leurs propres légumes, fruits et fines herbes, ces espaces permettent d’améliorer l’accès à des aliments frais grâce au jardinage sur un terrain municipal.

Afin de se conformer aux règles de distanciation sociale et aux mesures d’hygiène gouvernementales en vigueur, plusieurs mesures seront prises par la Ville et les organismes responsables de ces espaces pour s’assurer que la pratique du jardinage soit sécuritaire. À cet effet, la Ville et les organismes ont produit un protocole sanitaire à l’intention des jardiniers inspiré par celui du Collectif21, organisme qui prône les initiatives durables et écologiques en agriculture urbaine et périurbaine. Les utilisateurs des jardins devront signer ce protocole avant d’entamer leurs activités. Les mesures de protection qui seront mises en place dans le but de diminuer les risques de transmission de la COVID-19 sont disponibles au boucherville.ca/coronavirus. Nous comptons sur la collaboration de tous les jardiniers en ce qui concerne le respect des règles sanitaires, afin que la saison du jardinage communautaire et collectif soit une réussite!

Jardin communautaire De Montarville

Le jardin communautaire De Montarville, situé à l’intersection des boulevards

Fort-Saint-Louis et De Montarville, met à la disposition des citoyens une quarantaine de lots. Les membres sont responsables de leur parcelle de terre, qu’ils doivent entretenir de façon autonome et dont ils doivent assurer la récolte.

Pour plus d’information sur ce jardin communautaire, faites parvenir un courriel à lesjardinscommunautairesmontarville@hotmail.com. Prenez note que pour l’été 2020, tous les lots sont déjà distribués. Vous pouvez tout de même soumettre votre nom afin d’être inscrit sur une liste d’attente.

Jardins collectifs

Deux jardins collectifs se trouvent sur Le territoire : le jardin collectif De Montarville (situé à l’intersection des boulevards Fort-Saint-Louis et De Montarville et adjacent au jardin communautaire) et le jardin collectif intermunicipal Boucherville-Varennes (dont l’emplacement est près du parc de la Frayère). Les activités de ceux-ci sont coordonnées par l’organisme Collectif21. Ces jardins permettent aux membres de s’initier aux principes de l’agriculture biologique et de la permaculture tout en partageant entre eux les récoltes en fonction du temps investi par chacun. Ces jardins sont des lieux d’apprentissage où l’on offre un encadrement et des formations sur des thèmes variés.

Pour plus d’information et pour devenir membre des jardins collectifs, visitez le site Web du Collectif21 ou faites parvenir un courriel à collectif21.au@gmail.com.

Jardiner chez soi

Nous encourageons bien sûr tous les citoyens qui le peuvent à cultiver un jardin à la maison. La page boucherville.ca\divertissement met à votre disposition une multitude de ressources afin de vous accompagner dans l’aménagement de celui-ci.