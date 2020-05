CHSLD et RPA: la situation demeure relativement stable dans la région

Le tableau de la situation dans les milieux de vie pour personnes aînées et vulnérables publié par les autorités de la santé publique indique que la situation demeure relativement stable sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville, qui comprend les municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

Pendant de nombreuses semaines, la Résidence La Rosière à Sainte-Julie a été la seule à être inscrite dans ce tableau, mais depuis quelques jours, 2 cas ont été signalés à la Résidence Florentine-Dansereau à Verchères.

À la Résidence La Rosière, le nombre de cas demeure à 15, ce qui fait que 17 % des 90 personnes qui y habitent sont affectés par la COVID-19. L’établissement est donc classé avec un code orange, c’est-à-dire un milieu de vie ayant entre 15 et 25 % de ses résidents qui sont des cas confirmés.

La situation est plus préoccupante dans la ville de Boucherville, car la Résidence Montarville affiche maintenant un code rouge (plus de 25 %) avec 30 cas confirmés, soit 32 % de ses résidents. Le CHSLD des Seigneurs a de son côté 27 cas confirmés, soit 16 % de ses résidents, ce qui fait qu’elle affiche un code orange. Finalement la résidence pour personnes âgées Chartwell Domaine Harmonie de Boucherville se retrouve depuis peu dans le tableau des autorités de la santé publique avec un cas confirmé, c’est-à-dire qu’elle a un code jaune (moins de 15 % de ses résidents).

3 368 $ par mois

Lors de ses points de presse du 28 avril, le premier ministre François Legault a présenté un graphique qui démontre bien que le nombre de décès dans les résidences de soins de longue durée continue de grimper dans l’ensemble du Québec, alors le nombre de décès recensés dans le reste de la société est relativement stable.

La situation des aînés dans les résidences et les CHSLD préoccupe au plus haut point M. Legault et celui-ci a fait un appel à tous ceux qui n’ont pas de qualifications particulières en santé. « Je veux lancer un appel à toutes les personnes qui sont prêtes à venir travailler, à temps complet, dans nos CHSLD, pour aider nos personnes les plus vulnérables. On a besoin de vous! » a-t-il mentionné à cette occasion.

Le premier ministre a aussi précisé que toutes les personnes qui se porteront volontaires et qui pourront travailler à temps complet dans les CHSLD publics toucheront un salaire et des primes équivalant à 21,28 $ l’heure, soit 3 368 $ par mois.

De plus, en voyant les ratés dans certains établissements de soins de longue durée, il a fait savoir que Québec souhaite accélérer la réalisation des projets de Maisons des aînés. « On se rend compte, partout dans le monde, que lorsque le virus entre dans les résidences pour aînés, c’est comme un feu de paille et une bonne partie de la résidence passe au feu, a illustré le premier ministre. On a besoin de plus de personnel, mais on a aussi besoin de plus d’espace. Je vous promets que je vais tout faire pour que, le plus vite possible, on redevienne fiers de ce qu’on offre à nos personnes les plus fragiles. »