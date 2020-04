Christine Sparrow, une leader du milieu communautaire

La directrice générale du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) fait partie de la cohorte 2020 Leadership au féminin de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud. Mme Sparrow qui a entre autres créé le Carrefour du bénévolat a pu compter, dans la dernière année seulement, sur 977 bénévoles qui ont réalisé 31 798 heures de bénévolat. Elle travaille à tisser des liens entre son milieu et celui des affaires afin de démystifier et de valoriser l’apport du communautaire dans la société. Elle planche présentement sur la Maison du bénévolat de Boucherville qui réunira quatre organismes complémentaires sous le même toit.