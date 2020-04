Proanima propose l’adoption virtuelle

L’organisme sans but lucratif, Proanima, propose depuis le 16 avril l’adoption virtuelle de chats aux personnes intéressées à adopter.

Depuis le 24 mars dernier, et à la suite des décisions gouvernementales liées à la COVID-19, Proanima a dû fermer ses portes au public et suspendre plusieurs de ses programmes, dont l’adoption des animaux. Depuis cette date, l’organisme continue cependant d’offrir les services essentiels et d’urgence aux citoyens de ses villes clientes. Afin de faciliter les opérations sur place, Proanima a choisi de placer la majorité des animaux présents en familles d’accueil.

Pour préserver sa mission et afin de se préparer à la possible arrivée de nombreux chats en saison printanière, Proanima vient donc de rouvrir partiellement son service d’adoption en choisissant la même méthode que pour le télétravail : l’adoption via vidéoconférence. Et ce, pour limiter les contacts entre humains.

La réouverture du service adoption est pour l’instant seulement limitée aux chats. L’ouverture de l’adoption à d’autres espèces pourrait être envisagée dans un second temps.

La procédure d’adoption est la même que normalement au refuge, à l’exception que la rencontre avec le personnel et l’animal est virtuelle. Le chat est ensuite apporté directement chez l’adoptant en respectant les règles de distanciation sociale. Il est à noter que Proanima accepte les formulaires des adoptants habitant dans un rayon de 50 km autour du refuge situé à Boucherville.

Proanima tient à souligner que le processus d’évaluation de l’adoption sera exactement le même que d’habitude. Les personnes intéressées à adopter un chat peuvent consulter le site : proanima.com