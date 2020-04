La Fondation Hôpital Pierre-Boucher vient en aide aux aînés

L’Hôpital Pierre-Boucher bénéficiera bientôt d’une nouvelle équipe de cinq gériatres qui pourront désormais offrir des services spécialisés en gériatrie. Ces services permettront entre autres de réduire considérablement les déplacements des patients vers Montréal puisqu’ils pourront recevoir davantage de soins ici, près de chez eux.

Le territoire de l’hôpital compte plus d’aînés qu’ailleurs au Québec, et cette population augmente rapidement. D’ici à 2036, celle des 65 ans et plus devrait doubler pour atteindre 161 000 personnes, et, parmi elles, le nombre des 85 ans et plus pourrait tripler. La Fondation Hôpital Pierre-Boucher a contribué à ce programme qui viendra en aide aux aînés de la région de l’Hôpital Pierre-Boucher.