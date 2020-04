Le Grenier des Aubaines pourrait bientôt rouvrir

Le Centre des générations de Boucherville planifie la réouverture de son magasin d’économie sociale Le Grenier des Aubaines fermé depuis la mi-mars en raison des mesures gouvernementales.

« Nos activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et nous respectons les consignes gouvernementales sur le confinement. Toutefois, nous sommes présentement à élaborer un protocole afin de reprendre nos activités aussitôt que le gouvernement le permettra », indique Daniel Bouthillier, membre du conseil d’administration du Centre des générations, organisme philanthropique qui exploite la boutique située sur la rue De Montbrun.

Le Conseil d’administration du Centre des générations demande à la population de Boucherville de conserver précieusement les articles qu’elle souhaite leur donner, tels que vêtements, articles de maison, meubles, livres, etc.

« Compte tenu de la situation économique actuelle, vos dons seront essentiels pour aider les gens à traverser cette période difficile. Nous comptons à nouveau sur la générosité habituelle de nos donateurs lorsque les conditions le permettront. »

Le Centre des générations prie également la population d’éviter de mettre aux ordures des articles qui peuvent encore servir.

Besoin de bénévoles

L’organisme a besoin de bénévoles additionnels pour s’occuper des dons nombreux qu’il recevra, que ce soit pour le tri, la cueillette, la mise en place au magasin ou pour assister la clientèle.

Les personnes qui souhaitent devenir bénévoles sont invitées à consulter la page suivante : http://www.grenierdesaubaines.com/devenir-benevole/ et remplir le formulaire qui y apparaît. Elles peuvent également laisser leur nom et numéro de téléphone au 450 655-6944. (D.L)