Confinement et sextorsion; faites attention !

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) lance un appel à la prudence en cette période de confinement et d’isolement.

Une majorité de la population se retrouve présentement à la maison, en période de confinement afin d’éviter les risques de propagation de la Covid-19. Cette situation a pour effet d’augmenter le nombre d’heures passées sur le Net pour la plupart d’entre nous et de devenir du même coup, de potentielles victimes de sextorsion. Ce phénomène n’est pas nouveau et malheureusement, cet isolement forcé, amène certaines personnes à profiter de l’occasion, afin de tenter de vous extorquer afin de vous soutirer d’importantes sommes d’argent.

Comment s’y prennent-ils?

Les fraudeurs créent de faux profils sur des sites de réseautage social, de pornographie et de rencontre. Ils utilisent ces profils pour vous séduire et vous obliger à vous livrer à des actes sexuels devant une caméra.

Ils enregistrent la séance et vous menacent ensuite d’envoyer les images ou les vidéos à d’autres personnes, à moins que vous ne les payiez ou que vous leur fournissiez plus de matériel à caractère sexuel.

Comment réagir?

Contactez immédiatement votre service de police.

Comment se protéger?

Consultez le lien suivant afin de vous renseigner davantage et apprenez surtout à mieux vous protéger, afin de ne pas devenir la prochaine victime de la sextorsion!

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/…/s…/sextorsion.html