Plus de 60 cas à Boucherville

Le nombre de personnes atteintes par le virus de la COVID-19 ne cesse de s’accroître à Boucherville. En six jours, il est passé de 45 à 61 cas (en date du 16 avril).

Depuis une semaine, 281 nouveaux cas se sont ajoutés sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, passant de 411 à 692. Juste à Longueuil, on signale 409 personnes infectées. À Brossard, 133 personnes ont été testées positives, 65 à Saint-Lambert, et 24 à Saint-Bruno-de-Montarville.

En Montérégie, l’on comptait, au moment de mettre sous presse, 1 686 personnes positives, 139 hospitalisations (8%) et 19 décès (1%). Un médecin spécialisé en santé communautaire âgé de 44 ans est parmi les victimes. Le Dr Arruda a précisé qu’il ne travaillait pas en milieu de soins.