Journée de quarantaine en images à Boucherville.. .mais oui, ça va bien aller !

La photographe Sol (Sophie Lemay) a eu la géniale idée, le premier avril dernier, d’immortaliser des Bouchervillois et des Bouchervilloises qui vivent à leur manière la quarantaine.

Capter, en image, une tranche de vie historique de couples, de familles, d’enfants, de futures mamans qui ont mis le nez dehors, sur leur balcon, pour prendre un peu d’air frais en ces temps surréels.

Avec son amie et complice Brigitte Sicard, Sol a donc parcouru les rues de la ville.

En plus de ramener des images inédites, l’expérience lui aura permis de faire des rencontres avec des gens remplis d’espoir, des Bouchervillois et des Bouchervilloises qui lui ont répété, du haut de leur balcon que, oui, ça va bien aller malgré tout. Voici donc, en images, une journée de quarantaine à Boucherville.