Samedi et dimanche à 20 h 30, on flash nos lumières!

Le samedi 11 avril et le dimanche 12 avril à 20 h 30, nous invitons toute la population à flasher ses lumières en signe de solidarité pour le personnel qui œuvre dans les services essentiels mais aussi en signe d’espoir pour toute la population.

Pour immortaliser ce moment, nous filmerons la ville en hauteur. Nous tenons donc à obtenir le plus grand taux de participation possible pour avoir un grand impact dans nos encouragements!

Julievilloises et Julievillois, soyons solidaires comme à notre habitude et flashons nos lumières tous ensemble! On compte sur vous.

N’oubliez pas: l’événement se tient sur deux soirs, soit samedi ET dimanche à 20 h 30.