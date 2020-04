La Ville restreint l’accès au Vieux-Boucherville

Une section dédiée à la circulation piétonnière et cycliste est aménagée sur le boulevard Marie-Victorin, entre les rues De Varennes Nord et des Seigneurs

Le Vieux-Boucherville est tellement couru depuis le début de la crise sanitaire que la Ville a décidé de restreindre son accès aux automobilistes. De nouvelles mesures sont mises en place pour limiter les déplacements vers ce secteur, et aussi pour y permettre des déplacements sécuritaires à pied. Ce projet pilote vise à limiter la propagation de la COVID-19.

« Je comprends que les gens sont en confinement et qu’ils ont le droit de faire une promenade pour se distraire, mais le village et la piste multifonctionnelle longeant le fleuve sont très populaires. Nous voulons que ce soit sécuritaire pour tous », explique le maire Jean Martel.

Stationnements fermés

Ainsi, un peu dans la même philosophie que celle de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a interdit le stationnement du parc du Mont-Royal, la Ville de Boucherville a procédé à la fermeture complète ou partielle de stationnements.

Le stationnement de l’ancienne école Marguerite-Bourgeoys (voisine de l’église Sainte-Famille); le stationnement situé face au Café centre d’art, près du fleuve; celui de la rue Pierre-Boucher qui se trouve face au Cercle social Pierre-Boucher; et celui situé sur la rue De Muy, près du boulevard Marie-Victorin, sont tous fermés.

Ces fermetures de stationnements pourront décourager certaines personnes qui souhaitaient se rendre en voiture dans le village pour y faire une promenade. Le maire Martel invite d’ailleurs les citoyens à fréquenter les parcs dans leur quartier respectif.

Réduire la circulation sur le boulevard Marie-Victorin

En plus d’avoir procédé à la fermeture de quelques stationnements du Vieux-Boucherville, la Ville a décidé d’aménager une section dédiée à la circulation piétonnière et cycliste sur le boulevard Marie-Victorin, entre les rues De Varennes Nord et des Seigneurs. La piste multifonctionnelle est ainsi élargie dans l’emprise de l’artère, et balisée avec des cônes orange.

Cette mesure vise à offrir un espace sécuritaire permettant aux piétons et aux cyclistes de circuler aux abords du fleuve dans le respect des consignes de distanciation physique et de restreindre l’affluence automobile provenant de l’extérieur de ce quartier.

Cette nouvelle mesure est mise à l’essai pour l’instant. À la suite des observations des impacts de ce projet pilote sur la fréquentation de ce secteur, cette décision pourrait être révisée.

« Si le résultat n’est pas celui escompté, et qu’il a encore trop de monde, nous allons devoir penser à d’autres solutions, et nous n’excluons rien. On pourrait même allonger d’est en ouest l’interdiction de circulation », a exprimé M. Martel.

Précisons que deux voies de circulation seront toutefois maintenues sur le boulevard Marie-Victorin, seulement pour la circulation automobile locale.

Aires de jeux et plateaux sportifs

Rappelons que tous les terrains et plateaux sportifs extérieurs (soccer, baseball, volleyball, tennis de table, etc.) sont fermés. Les aires de jeux, les modules récréatifs et certains terrains sportifs seront dorénavant cadenassés, lorsque possible. Certains équipements pourraient quant à eux être retirés temporairement.

Parcours marche et course

Les citoyens sont invités à circuler (marche, vélo) dans leur quartier résidentiel respectif autant que possible. Les parcours de marche et de course de la ville peuvent également être empruntés. Pour prendre connaissance des trajets proposés, consultez le boucherville.ca/parcours.

Les citoyens qui ont des questions relatives à la situation entourant le coronavirus (COVID-19) peuvent écrire à la Ville à covid-19@boucherville.ca