Participant à La Voix : Gabriel Langelier est prêt pour la suite

Surnommé « le Viking », le chanteur Gabriel Langelier, originaire de Boucherville, a vu s’interrompre abruptement la grande aventure qu’il vivait depuis quelques semaines. Les enregistrements de l’émission La Voix ayant été interrompus pour une durée indéterminée, le ténor et adepte de power metal a plutôt choisi d’accueillir ce répit forcé avec philosophie.

« Je pense que je suis une des personnes qui prend la situation avec le plus de positivisme, nous dit le costaud gaillard. Je ne vois pas ça comme un arrêt, mais comme une période qui nous permet de mieux nous préparer en fait. J’ai attaqué La Voix avec une stratégie et la différence, c’est qu’au lieu d’avoir six mois pour me préparer, je vais peut-être en avoir dix, alors je trouve ça intéressant. Ça me motive. »

S’il ignore quand il sera appelé à monter sur scène pour poursuivre la compétition, le chanteur de 36 ans sait qu’il aura une nouvelle opportunité de faire valoir son talent lors d’un éventuel direct.

« Il y a des choses dont je ne peux malheureusement pas parler mais je sais qu’il me reste trois étapes à franchir, explique-t-il. Je savais déjà ce que je voulais faire pour les quarts mais on nous a fait une demande particulière pour les demi-finales. La pause va me laisser le temps de penser à tout ça. »

Avec la complicité de Garou

Fils des chanteurs d’opéra Louis Langelier et Johanne Des Rosiers, celui qui a surpris le public lors de son audition à l’aveugle en enchaînant le hit hard rock The Final Countdown du groupe Europe et le Nessun Dorma de Puccini admet avoir trouvé en Garou le coach idéal pour l’épauler dans son cheminement.

« C’était mon premier choix dès le départ, ajoute Gabriel. Je trouve que la plus grande œuvre francophone québécoise, c’est Notre-Dame-de-Paris. Quand j’ai su qu’il faisait partie du panel, c’était certain que c’est avec lui que je voulais travailler »

Il semble que plutôt que de donner des conseils à son protégé sur ses performances vocales, le coach a plutôt enseigné à celui-ci comment bien doser ses élans. « Il m’a plutôt coaché sur l’attitude que je dois avoir plutôt que de m’avoir dit comment je devais interpréter telle ou telle chanson. »

En rêvant à l’avenir

Quant à Nadia, la conjointe de Gabriel que nous avons pu voir lors des auditions, elle est très impliquée auprès de la Troupe Estreya, École de danse et cirque qui a aussi dû mettre ses activités en pause pour les prochaines semaines. Armé d’une placidité à toute épreuve, le chanteur voit une fois de plus les choses avec calme et optimisme.

« À date, ça nous a coûté environ 20,000$ en contrats annulés et cet été, les quarts de jour n’auront peut-être pas lieu. Alors la quarantaine c’est difficile, mais ça nous a donné la chance de passer plus de temps ensemble. On essaie d’en profiter. Hier nous avons pris un bain de trois heures et nous avons parlé de l’avenir, de ce que nous désirons pour le futur. On aime bien parler de nos rêves et avoir de longues conversations. »