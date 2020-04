Des paroissiens manifestent… leur solidarité

C’est souvent lors de situations difficiles que l’on peut vérifier le niveau de solidarité des gens de notre communauté. Gorden Hepburn, un Bouchervillois qui, jusqu’à tout récemment, se rendait chaque jour au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier pour nager se soumet à la consigne et demeure à la maison. Un confinement qui change son quotidien et celui de sa conjointe Lilianne, et qui les isole. Mais il n’est pas oublié pas ses amis pour autant.

Le dimanche 22 mars dernier, jour de son 90e anniversaire de naissance, Marie Muldowney frappe à la porte de sa résidence et lui demande d’enfiler son manteau, et de sortir dehors. À ce moment, c’est la surprise!

Une quinzaine de ses amis, des paroissiens comme lui et Lilianne, de la petite église catholique anglaise Holy Cross de Boucherville l’attendaient pour lui souhaiter et lui chanter en plein air « Bonne fête ! ».

La scène était comme un véritable scénario de film qui a évidemment fait chaud au coeur en ces jours plus ordinaires. Gorden a levé son verre de bière quotidien à la santé de ses amis. Gordon Hepburn est aussi attendu par ses collègues « Petits baigneurs de Boucherville » pour célébrer ensemble ces fameux 90 ans au bord de la piscine…