Installation de cliniques désignées d’évaluation à Sainte-Julie

Les autorités de la santé publique sont en train de concevoir différents remparts afin d’endiguer les effets de la pandémie au Québec et l’un de ceux-ci est la mise en place de centres désignés d’évaluation, c’est-à-dire des cliniques temporaires sous une tente qui permettent d’évaluer les cas potentiels de COVID-19 à l’extérieur, sans qu’il y ait de risque d’infecter des malades qui ne sont pas atteints par le coronavirus.

Le nombre de cas explose dans la province ainsi que dans le reste du monde. Le réseau de la santé du Québec se prépare donc à prendre soin d’un nombre important de patients atteints par le SARS-CoV-2 et de tels centres désignés, adjacents aux cliniques médicales et hôpitaux existants, permettent d’évaluer l’état de santé des patients en minimisant les risques de propagation.

La Ville de Sainte-Julie a rapidement collaboré à la mise en place de centres désignés d’évaluation sur le territoire julievillois, en collaboration avec la Clinique familiale des Hauts-Bois et de la Clinique médicale Sainte-Julie, ainsi que d’une clinique d’amélioration des services. Ces centres sur rendez-vous serviront à augmenter les soins à la population, tout en assurant la sécurité du personnel soignant.

Plusieurs centres désignés d’évaluation du genre devraient faire leur apparition un peu partout à travers le Québec. C’est le cas à l’hôpital Notre-Dame, à Montréal, où l’on peut constater des mesures similaires alors qu’on a aménagé à l’extérieur une entrée et une salle d’attente temporaire spécialement pour les personnes atteintes de la COVID-19.

L’information pertinente relative à l’ouverture des cliniques extérieures à Sainte-Julie sera transmise prochainement par tous les moyens de communication municipaux.