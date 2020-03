Les fraudeurs profitent de la crise du coronavirus pour multiplier les arnaques

Si l’on avance l’heure en mars, la fraude, elle, ne recule jamais, bien au contraire! Tout au long de ce mois, les différents services policiers de la province, dont la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, unissent leurs efforts afin de sensibiliser les citoyens aux différents types de fraudes.

Les fraudeurs, on le sait, profitent souvent du malheur des autres, notamment durant cette période d’incertitudes. Le Centre antifraude du Canada rappelle pour sa part que les malfaiteurs cherchent à profiter de la désinformation et des craintes des consommateurs. Ils se servent de la crise du coronavirus afin de faciliter les arnaques et la cybercriminalité (voir le tableau ci-contre).

Sous le thème La fraude évolue, restons vigilants, les partenaires de cette campagne mettent en place plusieurs activités de prévention afin de faire comprendre aux citoyens que les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Il est à noter que l’information est l’un des meilleurs moyens de déceler ces arnaques et d’adopter des comportements adéquats pour se protéger.

La Sûreté du Québec et ses collaborateurs ont publié sur leurs médias sociaux respectifs des messages abordant le vol et fraude d’identité; l’arnaque amoureuse; le paiement urgent (fraude téléphonique); l’arnaque bancaire; les fraudes aux entreprises et la contrefaçon de billets.

Les services de police exhortent les citoyens à faire preuve de scepticisme vis-à-vis des offres trop attirantes, à valider l’information et à s’interroger sur l’appât d’un gain trop facile. Ils ajoutent que les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité ou la rapidité pour arriver à leurs fins.

Pour plus d’information à ce sujet, les citoyens sont invités à s’abonner au fil Twitter et à la page Facebook de la Sûreté du Québec et de ses partenaires.

Fraudes liées à la COVID-19

Protégez-vous, méfiez-vous de ce qui suit :

• Renseignements qui prétendent faussement provenir du gouvernement ou fausse information sur les soins de santé et la recherche.

• Appels, courriels et textos non sollicités donnant des conseils médicaux ou exigeant une action urgente ou un paiement. À moins d’être l’auteur du contact, vous ne savez pas à qui vous avez affaire; ne cliquez jamais sur des pièces jointes ou des liens suspects ou n’y répondez jamais; ne donnez jamais de renseignements personnels ou financiers.

• Organismes de bienfaisance non autorisés ou frauduleux qui sollicitent de l’argent pour des victimes, des produits ou la recherche. Ne vous sentez pas obligé de faire un don, vérifiez que l’organisme est enregistré.

• Produits coûteux ou de qualité inférieure achetés en gros par des consommateurs et revendus dans le but d’en tirer un profit. Ces produits peuvent être périmés et/ou dangereux pour votre santé.

• Offres douteuses, par exemple : traitements miracles, remèdes à base de plantes médicinales, vaccins, tests plus rapides.

• Annonces frauduleuses et trompeuses en ligne, y compris : produits de nettoyage, désinfectants pour les mains, autres articles en forte demande

Arnaques signalées

• Les fraudeurs se font passer pour des représentants d’entreprises de nettoyage ou de chauffage. Ils offrent des services de nettoyage des conduits ou des filtres pour vous protéger du COVID-19 et des filtres à air spéciaux.

• Des représentants d’entreprises locales et provinciales d’hydroélectricité. Ils menacent de couper l’électricité pour non-paiement.

• Des représentants de centres de contrôle et de prévention des maladies ou de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ils offrent de vous vendre de fausses listes des personnes atteintes de la COVID-19 dans votre quartier.

• Des représentants de l’Agence de la santé publique du Canada. Ils prétendent faussement que vous avez obtenu des résultats positifs à un test de dépistage de la COVID-19. Ils vous amènent par la ruse à confirmer vos numéros de carte de santé et de carte de crédit pour une ordonnance.

• Des représentants de la Croix-Rouge et d’autres organismes de bienfaisance connus. Ils offrent des articles médicaux gratuits (ex : masques) contre un don.

• Des représentants des ministères du gouvernement : ils envoient des courriels hameçons sur le coronavirus. Ils vous incitent par la ruse à ouvrir des pièces jointes malveillantes, à fournir des renseignements personnels et financiers de nature délicate.

• Des conseillers financiers : ils vous encouragent vivement à investir dans de nouvelles actions prometteuses liées à la maladie. Ils offrent une aide financière et/ou des prêts pour vous aider à survivre pendant la crise.

• Des vendeurs (porte-à-porte) : ils vendent des services de décontamination de la maison.

• Des représentants d’entreprises privées : ils vendent des tests de dépistage rapides de la COVID-19. Seuls les hôpitaux peuvent effectuer les tests. Aucun autre test n’est authentique ou ne garantit des résultats exacts. Ils vendent des produits frauduleux censés traiter ou prévenir la maladie. Les médicaments non approuvés menacent la santé publique et constituent une infraction aux lois fédérales.

(Mention de source : Centre antifraude du Canada)

Pour obtenir de l’aide ou signaler une fraude

Si vous croyez avoir été victime de fraude, communiquez avec la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent au 450 922-7001 (téléphone sans frais: 1-888-678-7000)