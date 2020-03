COVID-19 : Longueuil ferme les modules de jeu, les terrains sportifs et les parcs canins

Conformément aux plus récentes mesures du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique, la Ville de Longueuil annonce qu’elle ferme les modules de jeu, les terrains sportifs, incluant les parcs de planche à roulettes, ainsi que les parcs canins de son territoire, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les parcs demeurent ouverts, mais les rassemblements sont interdits. Les citoyens doivent par ailleurs garder une distance de deux mètres entre eux.

Le Marché public de Longueuil demeure ouvert

La Ville confirme que le Marché public de Longueuil demeure ouvert afin de permettre à la population de se procurer les denrées alimentaires. Les citoyens sont invités à privilégier l’achat en ligne et les commandes pour emporter.

Annulation de la session de printemps des activités de loisirs

La Ville informe également les citoyens que les activités de culture, de loisir, de sport et de vie communautaire de la session de printemps 2020 sont annulées. Les modalités de remboursement seront communiquées prochainement.

Conseil de ville

Afin de respecter les règles de distanciation sociale, le conseil de ville du 24 mars se déroulera à huis clos jusqu’à nouvel ordre. Pour des questions d’ordre technologique, la séance sera enregistrée et il est prévu qu’elle soit diffusée par la suite. Les citoyens pourront donc la visionner en différé sur la chaîne YouTube de la Ville.

Rappelons que les citoyens qui désirent prendre part à la période de questions du public peuvent transmettre leur question la journée même de la séance avant 18 h 30 par courriel à l’adresse greffe@longueuil.quebec. Les questions du public seront transmises aux élus, qui pourront y répondre.

Services essentiels assurés à la Ville

Par ailleurs, Longueuil confirme que l’ensemble de ses services municipaux essentiels se déroulent toujours comme prévu. Les équipes de la Ville sont à pied d’œuvre afin de poursuivre la continuité des affaires tout en assurant la sécurité de sa population et de son personnel. La Ville remercie les citoyens pour leur collaboration et leur compréhension dans ces circonstances particulières.

« J’aimerais souligner le travail exceptionnel du personnel de la Ville de Longueuil, nos anges gardiens municipaux, qui veillent au maintien des services essentiels de même qu’à la sécurité et au bien-être de la population. Je souhaite plus particulièrement remercier aujourd’hui les employés affectés à la gestion des eaux et à la collecte des matières résiduelles, les employés cols bleus, les policiers, les pompiers, les intervenants de la centrale 911 ainsi que la direction générale de la Ville, qui font preuve d’une collaboration exemplaire dans cette situation en constante évolution », a déclaré Sylvie Parent, mairesse de Longueuil.

En rappel

• Malgré la fermeture des bâtiments municipaux, les citoyens peuvent interagir avec les différents services de la Ville par l’entremise du Centre de services aux citoyens en composant le 311 ou le 450 463-7311 à l’extérieur de Longueuil, en accédant à Mon portail citoyen ou par courriel au 311@longueuil.quebec.

• Pour informer ses citoyens des plus récentes mesures prises par Longueuil, la Ville met continuellement à jour la page suivante : www.longueuil.quebec/covid19.

• Le site du gouvernement du Québec offre plusieurs ressources pour les citoyens ayant des questions sur la COVID-19 et les mesures mises en place par la Direction de la santé publique : www.quebec.ca/coronavirus.