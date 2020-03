Un cas confirmé de coronavirus à l’École d’éducation internationale de McMasterville

Les statistiques de la Direction de la santé publique du Québec indiquent que les jeunes ont peu de risques d’être atteints du coronavirus, mais il y a toujours quelques dangers pour eux puisqu’un étudiant de l’École d’éducation internationale de McMasterville, qui accueille plusieurs élèves de la région, a contracté le coronavirus.

Il y a quelques jours, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a retransmis aux étudiants, parents et membres du personnel une lettre de la Direction de la santé publique qui indiquait : « Un élève fréquentant l’école a été confirmé être atteint du coronavirus […]. Toutes les personnes ayant eu un contact étroit avec le cas ont été identifiées et les mesures à suivre leur ont été transmises. »

Parmi ces mesures, on demande que ces étudiants soient placés en isolement volontaire à la maison pour 14 jours. On rappelle à ceux-ci et leurs familles de ne pas recevoir de visiteurs à la maison et de ne pas entrer en contact avec les personnes qui sont les plus à risque, soit les personnes souffrant d’une maladie chronique comme le diabète, l’hypertension et les problèmes cardiaques, ainsi que celles dont le système immunitaire est affaibli, sans oublier les personnes âgées de 70 ans et plus.

Un appel aux idoles

Si les enfants sont moins vulnérables au coronavirus, il faut savoir que les jeunes sont des agents importants de propagation étant donné leur grande activité. À ce sujet, le premier ministre a rappelé aux jeunes, le 17 mars dernier, que ce n’est pas le temps de se rassembler ni d’organiser des fêtes et que c’est un effort collectif qui doit être fait pour combattre le virus.

François Legault a aussi indiqué que, dans certains pays comme la Corée et l’Italie, les jeunes ont été des agents importants de propagation. Afin de poursuivre ses efforts pour limiter la prolifération de la COVID-19, le gouvernement du Québec a lancé un appel à tous ceux qui ont une écoute spéciale auprès des jeunes, soit les artistes, sportifs, personnalités publiques, influenceurs du Web et youtubeurs pour sensibiliser les jeunes à adopter et à appliquer les consignes de prévention et d’hygiène de la santé publique.

« L’une de nos préoccupations concerne les jeunes. Les adolescents et les jeunes adultes ne prennent pas assez au sérieux les consignes de santé publique. C’est normal, à cet âge-là, ils ont moins tendance à écouter les plus vieux. Je lance donc un appel à tous les artistes, sportifs et personnalités qui ont une écoute des jeunes : utilisez vos réseaux sociaux et toutes vos tribunes pour les exhorter à respecter les consignes de santé publique et à ne pas faire la fête! »

« De notre côté, nous lançons une campagne de communication auprès des jeunes avec pour mot d’ordre « Propage l’info, pas le virus ». Avec notre campagne, nous voulons convaincre nos jeunes de toutes les façons possibles. Nous avons une grosse bataille devant nous. Ensemble, nous sommes capables de la gagner ! », de lancer premier ministre du Québec.