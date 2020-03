Tous les préposés aux bénéficiaires du CISSS de la Montérégie-Est pourront avoir un poste permanent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est est fier d’annoncer qu’il a conclu une entente unique et novatrice afin d’offrir très rapidement un poste à tous les préposés aux bénéficiaires à l’emploi de l’établissement qui n’en détenaient pas déjà. Au total, plus de 500 employés se verront ainsi offrir un poste pouvant aller jusqu’à un temps complet.

Ces préposés aux bénéficiaires feront partie d’une équipe dont le gestionnaire veillera notamment à les inclure dans la confection des horaires conformément à leur nouveau poste et en les soutenant dans leur développement. Cette entente aura aussi des retombées positives pour plusieurs usagers puisque les ressources seront stabilisées là où elles travaillaient déjà. Par cette entente, le CISSS de la Montérégie-Est souhaite donc offrir une stabilité d’emploi à l’ensemble de ses préposés aux bénéficiaires, diminuer le temps supplémentaire obligatoire, augmenter la rétention et l’attraction du personnel et ainsi offrir les meilleurs soins et services à la population.

Faits saillants

• 503 préposés aux bénéficiaires non titulaires de poste sur les 1518 à l’emploi de l’établissement sont visés par cet exercice. Tout autant de postes pourront être créés.

• L’entente avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de la Montérégie-Est affilié à la CSN est un projet-pilote d’une durée de 12 mois. Durant cette période, un poste permanent sera offert à tous les nouveaux préposés aux bénéficiaires embauchés.

« Avant de parler d’attraction, il faut parler de rétention de nos ressources. Historiquement, le réseau de la santé et de services sociaux a toujours fonctionné avec des employés sans poste mis sur une liste de rappel. Dans le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre, ce concept est dépassé et le CISSS de la Montérégie-Est compte bien y remédier. Il s’agit d’une importante entente locale avec la CSN qui nous a permis de faire un premier pas dans le cadre de cet objectif ambitieux. Cette entente nous permettra aussi d’offrir des postes aux futurs préposés aux bénéficiaires qui seront notamment embauchés lors de nos journées Blitz de recrutement en avril prochain; journées au cours desquelles les candidats arrivent avec leur curriculum vitae et peuvent en quelques heures repartir avec leur carte d’employé. Cette entente procure un avantage notable pour nous aider à recruter de la main-d’œuvre et ainsi soutenir les équipes déjà en place. Voilà un exemple concret où employeur et syndicat peuvent, ensemble, faire une différence », explique Vicky Lavoie, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de la Montérégie-Est.