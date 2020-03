Bal glAMOUR: quand les gens d’affaires se mobilisent pour la cause de l’Alzheimer

La vingtième édition du bal glAMOUR de la Société Alzheimer Rive-Sud présentée par IG Gestion de Patrimoine a attiré plus de 325 personnalités du monde des affaires dans un décor époustouflant, le 21 février dernier au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville.

Le président d’honneur Normand Clermont (IG Gestion de Patrimoine) et le président du Cercle des ambassadeurs pour une troisième année, Mario Boivin (Coaching du Président), remercient les treize ambassadeurs et six patrons d’honneur qui ont permis d’amasser la somme nette de 108 715 $.

« Nous saluons l’engagement des gens d’affaires de la Rive-Sud qui ont mis le sort des personnes vulnérables au cœur de leurs préoccupations pour aller ensemble vers un but commun, celui d’une communauté où la bienveillance envers autrui est une valeur prioritaire », a souligné Marie Boucher, présidente du conseil d’administration de la Société Alzheimer Rive-Sud. « Face aux statistiques alarmantes relatives à la maladie d’Alzheimer (on parle d’un véritable tsunami d’ici à 2030), les demandes de services sont en croissance et l’aide financière est cruciale pour un organisme comme le nôtre », a-t-elle ajouté.

Rappelons que la Société Alzheimer Rive-Sud aide et accompagne les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble neurocognitif majeur et leurs proches aidants, et ce, sur son vaste territoire qui compte trente-deux villes en Montérégie.

Annuellement, ce sont approximativement 1 200 familles qui profitent des services suivants : ateliers de formation aux proches aidants, consultations individuelles et familiales, programme de répit à domicile, accueil de jour & halte-répit, café-conjoints et café-proches aidants, consultations téléphoniques, conférences, etc. De plus, la Société Alzheimer Rive-Sud gère la Maison au Campanile où vivent vingt-deux résidents atteints de la maladie.

Comment s’impliquer à la Société Alzheimer Rive-Sud? « Il y a maintes façons de servir cette belle mission! Nous sommes actuellement en période de recrutement d’employés à la Maison au Campanile, de même qu’au programme de répit à domicile. De plus, il nous fait toujours plaisir d’accueillir des bénévoles pour nous supporter lors d’activités de financement! », affirme Mme Boucher. On peut joindre la Société Alzheimer Rive-Sud en composant le 450 442-3333 ou en écrivant à info@alzheimerrivesud.ca