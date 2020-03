Travaux sur le chemin d’Anjou entre le 9 mars et le 17 avril

Le chemin d’Anjou, à Boucherville, fera l’objet de réparations importantes entre le 9 mars et le 17 avril. Ces travaux s’étaleront sur quelques jours ouvrables sporadiques, non continus, pendant cette période. Au plus tard, la veille de chacune des journées de réfection, le voisinage (chemin d’Anjou, rue de Montbrun, chemin de Touraine, riverains du quartier Le Boisé) sera avisé par courriel de la tenue des travaux. Les journées de travaux, les camions devant se rendre au site de la carrière emprunteront un parcours différent, via le chemin de Touraine et la rue de Montbrun.