Les brèves de La Relève : un troisième cas probable au Québec détecté en Montérégie

Le vendredi 5 mars dernier, les autorités de santé publique du Québec ont annoncé qu’un autre cas probable d’infection au coronavirus a été détecté. Les résultats d’analyse des tests qui ont été effectués au Laboratoire de santé publique du Québec se sont révélés positifs. Selon la procédure établie, une analyse de confirmation doit maintenant être réalisée par le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg.

La personne infectée a voyagé en France. Elle a appris à son retour le 3 mars qu’elle avait été en contact avec un cas confirmé de COVID-19. Elle a donc appelé Info-Santé 811 et, étant donné son historique d’exposition, elle a suivi les consignes d’isolement qui lui ont été recommandées. Elle s’est ensuite rendue dans un centre hospitalier de la Montérégie, où un prélèvement a été effectué.

Une recherche des contacts étroits de la personne infectée est en cours afin d’appliquer les mesures de protection nécessaires dans la communauté. Les recommandations appropriées seront données aux personnes concernées.

COVID-19 : de simples gestes efficaces

Toujours au sujet du COVID-19 au Québec, de simples gestes peuvent aider à limiter la propagation de tous les virus qui pourraient circuler actuellement. Il faut savoir à ce sujet qu’une étude réalisée par Accountemps montre que 89 % des professionnels se rendent à leurs bureaux même lorsqu’ils présentent des symptômes de grippe ou de rhume. Dans un tel contexte, il est important d’observer les mesures suivantes pour protéger non seulement sa santé, mais aussi celle des collègues : couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez; désinfectez-vous les mains avec du liquide antibactérien; évitez les places publiques et les foules; lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau et du savon; évitez tout contact avec des animaux de ferme ou sauvages; faites bien cuire viandes et œufs; consultez un médecin si vous ressentez des symptômes grippaux; évitez tout contact avec des gens présentant des signes de grippe. Selon Santé Canada, les symptômes connus sont : fièvre, toux, difficultés respiratoires et une possibilité de pneumonie.

Loi 40 : la CMM appuie l’UMQ

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a adopté unanimement une résolution appuyant l’Union des municipalités du Québec (UMQ) qui demande au gouvernement « de surseoir à sa décision d’exiger des municipalités qu’elles paient, à même les revenus de la taxe foncière, le coût d’acquisition des terrains nécessaires pour la construction des nouvelles écoles ». Selon la mairesse de Montréal et présidente de la CMM, Valérie Plante : « Les revenus des villes qui proviennent essentiellement des taxes foncières ne sont pas appropriés pour financer les grandes missions de l’État, telle l’éducation. C’est au gouvernement du Québec, qui dispose des revenus pour assurer la redistribution de la richesse, à payer pour l’acquisition des terrains pour les écoles, comme il le fait d’ailleurs pour ses autres missions, telle la santé ».

Lancement du mouvement Mobilité Rive-Sud par la CCIRS

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) a lancé un vaste mouvement d’appui en faveur du projet de Lien électrique d’est en ouest (LÉEO), annoncé récemment par la Ville de Longueuil. Ce mouvement aura pour objectif principal de susciter l’intérêt et l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes et de la population pour le développement de ce mode de transport structurant est-ouest qui reliera la station REM Panama au cégep Édouard-Montpetit. Mobilité Rive-Sud compte regrouper des entreprises, des élus, des institutions, des citoyens et des usagers du transport collectif de la Rive-Sud afin d’unir leurs voix et de démontrer le consensus régional sur la concrétisation de ce projet de transport collectif structurant et essentiel au développement économique et urbain de la Rive-Sud. La CCIRS ajoute que les problèmes de congestion routière constituent de véritables casse-têtes pour les travailleurs, les entreprises et les familles de la Rive-Sud, en plus d’entraîner des problèmes environnementaux importants. Les responsables de la Chambre précise que la congestion routière et les systèmes de transport collectif doivent être revus de façon durable afin de ne pas freiner le développement social et économique de la Rive-Sud.