Vols dans des bijouteries: suspect recherché

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’identifier un suspect qui a commis plusieurs vols dans des bijouteries.

Ce jeune homme aurait commis des vols dans plusieurs bijouteries en utilisant toujours la même façon d’opérer. Il demande au commis de lui montrer une chaîne en or et lorsque ce dernier la lui présente, le suspect lui arrache des mains et prend la fuite. Il aurait commis ces vols visant des commerces de Laval, Brossard ainsi que Longueuil. Il n’est pas exclu qu’il puisse en avoir commis d’autres.

Le suspect a la peau noire et s’exprime en anglais.. Il est âgé d’environ 20ans. Il mesure 1 mètre 68 (5’5’’), et pçese environ 141 livres (64 kG). Il a les cheveux courts noirs tressés. Il portait un manteau noir et un pantalon sport noir avec pièce de tissu blanche à la jambe gauche « patch ». Il avait des souliers de course blancs « Nike « , et portait sac en bandoulière.

Toute information concernant cet homme peut être transmise, de façon anonyme, en composant le 911.

Conseils de prévention

La police conseille de ne jamais tenter d’interpeller un suspect. Il faut calme et se concentrer sur sa description physique. Lorsque ce dernier aura pris la fuite, composez le 911. Votre sécurité en dépend.