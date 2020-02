Déménagement du bureau du député Stéphane Bergeron à Sainte-Julie

Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, tient à informer la population du déménagement du bureau de circonscription à compter de ce lundi 24 février. Le bureau de circonscription aura dès lors pignon sur rue au 1990, rue Léonard-de-Vinci, bureau 201, à Sainte-Julie.

« L’ancien bureau de circonscription était avantageusement situé au cœur de Saint-Bruno-de-Montarville. Cela dit, il nous est rapidement apparu qu’il n’était pas nécessairement très accessible, ni très facile à trouver pour les citoyennes et citoyens des autres localités de la circonscription… Nous nous sommes dès lors mis en quête d’un autre lieu susceptible d’accueillir le bureau de circonscription en tenant compte d’un certain nombre de critères (accessibilité, superficie, coûts, aménagements, etc). Une opportunité répondant à tous ces objectifs s’étant présentée, je n’ai pas manqué de la saisir. Le nouveau bureau de circonscription sera donc situé au confluent des principaux axes routiers de la circonscription », de déclarer le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron.

« Ce ne fut pas une mince décision à prendre, puisque le bureau de circonscription était établi à son emplacement antérieur depuis la création de la circonscription, après l’élection de Michel Picard en 2015. Nous y étions donc plutôt bien installés, mais il fallait prendre des décisions ne reposant pas que sur le confort des lieux. C’est ce que nous avons fait en procédant au déménagement du bureau dans ce nouvel édifice. J’en profite pour remercier chaleureusement le propriétaire de l’édifice dans lequel le bureau de circonscription a été hébergé pendant plus de 4 ans et sur la collaboration assidue duquel nous avons toujours pu compter, de même que les autorités municipales et la population de Saint-Bruno-de-Montarville, qui, pendant toutes ces années, ont pu bénéficier de la proximité du bureau de circonscription et qui ont toujours fait bon accueil au personnel qui s’y sera dévoué au service des citoyennes et citoyens de Montarville », d’ajouter le député de Montarville.

Une inauguration officielle du nouveau bureau aura lieu au cours des prochaines semaines; la date de cet événement sera rendue publique sous peu… Entre-temps, nous vous donnons rendez-vous au 1990, rue Léonard-de-Vinci, bureau 201, à Sainte-Julie. Ce bureau est le vôtre; on vous y attend!