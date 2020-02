Leadership, audace, détermination : des finalistes d’ici au concours LADN

La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie a dévoilé, la semaine dernière, les dix finalistes, dont cinq sont de l’agglomération de Longueuil, du concours LADN Montérégie 2020, au Imperia Hôtel et Suites, à Boucherville. Le porte-parole de l’événement est l’actuel président de l’Association des gens d’affaires de Boucherville, Hugo Bouchard Beaulieu. En tout, 73 candidatures avaient été soumises aux membres du jury.

Le concours LADN Montérégie vise à reconnaître le leadership, l’audace, la détermination et l’esprit novateur des entrepreneurs d’ici.

La communauté d’affaires est invitée à venir rencontrer les dix finalistes, les encourager et assister au dévoilement des sept lauréats des prix «LADN» qui se partageront 14 500 $ en bourses. Lors de ce rassemblement qui aura lieu le 25 mars au Centre de congrès de l’Hôtel Mortagne à Boucherville, des conférences innovantes, des ateliers interactifs, des témoignages d’entrepreneurs inspirants et du coaching express seront offerts dans une programmation composée d’invités spéciaux qui sauront influencer le cheminement des entrepreneurs de la région.

Les finalistes de l’agglomération de Longueuil sont :

– Alain Phaneuf, Phaneuf International inc., Longueuil

– Amanda Arciero, Airudi, Longueuil

– Audrey Laberge, Club Acrobate, Longueuil

– François-Pierre Blain, Globe Protein, Brossard

– Josée Bilodeau, Ilo Mini-Maison inc., Saint-Bruno-de-Montarville