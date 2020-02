Vif succès de la 1re édition de l’événement «Bougeons en cœur avec les saines habitudes de vie»

La Direction des soins infirmiers du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a organisé un événement-bénéfice original visant à sensibiliser le personnel de l’Hôpital Pierre-Boucher aux maladies du cœur et à l’accident vasculaire cérébral le 14 février dernier. À cette occasion, les employés et les médecins des différents secteurs de cet établissement étaient invités à faire des sauts à la corde à l’intérieur d’une compétition amicale et à remettre un don.

Intitulée «Bougeons en cœur avec les saines habitudes de vie», cette activité a permis de recueillir durant la journée de la Saint-Valentin 5550 $ et d’enregistrer un total de 50 386 sauts à la corde. Ces recettes ont été partagées à parts égales entre la Fondation Hôpital Pierre-Boucher et la Fondation des maladies du cœur du Québec (FMCQ).

Des responsables ont aussi tenu quelques kiosques où il était possible de s’informer sur la nutrition sportive, le dépistage de maladies coronariennes et d’autres sujets d’intérêt. La formule ayant remporté un vif succès reviendra l’an prochain, le 12 février, cette fois, dans les trois hôpitaux du territoire du CISSS de la Montérégie-Est.