Loi 40 : Boucherville ne veut pas céder de terrain

La Ville de Boucherville appuie l’Union des municipalités du Québec et demande au gouvernement du Québec de faire marche arrière dans sa décision d’obliger les municipalités à céder gratuitement leur terrain pour la construction et l’agrandissement de bâtiments scolaires, tel qu’exigé par la Loi sur l’instruction publique et la gouvernance scolaire (loi 40 adoptée sous bâillon récemment).

Le maire Jean Martel a expliqué « qu’il y a de moins en moins de terrains et que ceux disponibles sont très dispendieux, et qu’il s’opposait à cette façon de faire. »

Dans la résolution adoptée le 17 février par le conseil municipal, il est écrit : considérant que plus d’une centaine d’écoles seront construites sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal d’ici à 2029; considérant l’augmentation importante du prix des terrains dans la région depuis 2000, ce transfert des dépenses du gouvernement du Québec vers les municipalités aura un impact direct sur le compte de taxes; et considérant que l’État assume l’acquisition de terrains dans ses autres missions dont celle de la santé, la Ville de Boucherville appuie l’UMQ et demande au gouvernement de surseoir à sa décision. »