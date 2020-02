La Ville de Sainte-Julie salue les petits et grands gestes favorisant la persévérance scolaire

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 11 février dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Les Journées de la persévérance scolaire se tiennent du 17 au 21 février et les élus ont salué les efforts de tous les intervenants qui posent des gestes favorisant cette persévérance chez les jeunes.

• Le conseil a versé une aide financière de 1 000 $ au comité Antenne universitaire du troisième âge de la Montérégie (AUTAM) de Sainte-Julie qui travaille à mettre en œuvre un programme à l’intention des Julievillois.

• La Municipalité a décrété les travaux et confirme l’affectation des sommes à la réalisation des projets prévus en 2020, conformément au programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022 : 33 000 $ à même le budget des activités de fonctionnement; 107 700 $ du fonds de parcs, espaces naturels et terrains de jeux; 334 047 $ pris dans le fonds de roulement qui sera remboursé en versements égaux sur une période de cinq ans, soit de 2021 à 2025.

• En vue des travaux sur la rue Principale, le conseil a autorisé la mairesse et la greffière à conclure avec la Ville de Saint-Amable et à signer une entente relative à la réfection du tronçon commun aux deux municipalités.

• Les élus ont versé une aide financière de 500 $ à l’Association des pompiers de Sainte-Julie pour couvrir, en partie, les frais qu’elle engagera pour la participation de ses membres au tournoi de hockey au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

• La Ville a modifié la date des séances ordinaires du conseil des mois de mars et juillet, initialement prévues les 10 mars et 7 juillet, pour le mardi 17 mars à 19 h 30 et le mardi 14 juillet à 19 h 30.

Contrats et programmes

• Le conseil a accordé le contrat concernant les travaux de construction et réfection de bordures et trottoirs sur diverses rues à la compagnie Aménagements Sud Ouest pour 203 074,59 $, toutes taxes comprises, et affecte 150 000 $ du surplus accumulé affecté aux immobilisations afin de financer une partie de ce contrat. Il autorise aussi une provision de 5 % pour des travaux imprévus, portant le montant autorisé à 213 228,32 $.

• La Ville a donné le contrat de fourniture d’enrobés bitumineux pour l’année 2020 à la compagnie Construction DJL pour un montant de 111 841,93 $, toutes taxes comprises. Il autorise aussi une provision de 5 % pour des travaux imprévus, portant le montant autorisé à 117 434,03 $.

• Les élus ont octroyé le contrat concernant des travaux d’arboriculture pour l’année 2020 à l’entreprise Paysagiste Roger Martel pour 57 947,40 $.

• Sainte-Julie a signifié sa volonté de participer à nouveau au Programme Rénovation Québec, volet VI « Aide aux propriétaires de maison lézardées », selon les règles prévues par la Société d’habitation du Québec (SHQ). Elle consacrera un budget de 100 000 $ pour le traitement des dossiers visés par ce programme et demande à la SHQ d’allouer une enveloppe de 100 000 $ pour le traitement des dossiers de la Ville visés par ce programme. La Municipalité financera 33,3 % des travaux admissibles, en partenariat avec la SHQ (33,3 %) et les propriétaires-demandeurs (33,3 %).

Règlements et projets de règlements

• Le conseil a annoncé son intention, à une séance ultérieure, de modifier le Règlement 964 relatif aux nuisances et à la paix publique afin d’encadrer l’utilisation des foyers et poêles notamment lors des avertissements de smog; de modifier le règlement 1198 sur l’instauration du Programme Rénovation Québec, volet maisons lézardées; d’adopter le Règlement 1255 pour payer le coût de travaux de réfection des terrains de tennis au parc Jules-Choquet ainsi que les frais contingents pour 800 000 $.

• Les élus ont adopté des règlements pour payer le coût de travaux d’inspection télévisée, de nettoyage et de diagnostic des conduites d’égouts et de recherche et correction des liens sanitaires et pluviaux ainsi que les frais contingents pour 200 000 $; payer le coût des travaux de remplacement du dégrilleur et du compacteur de l’usine d’épuration ainsi que les frais contingents pour 897 905 $; payer le coût de travaux d’aménagement de pistes cyclables au parc Jordi-Bonet ainsi que les frais contingents pour un montant de 131 750 $; payer le coût de services professionnels relatifs à la phase I des travaux de réaménagement du parc Desrochers ainsi que les frais contingents pour un montant de 150 000 $.