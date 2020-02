Tout un party chez la conseillère Queval

Un début d’incendie s’est produit le 6 févier dernier au Centre de la Petite Enfance Ses Amis situé sur la rue Dupenay, à Boucherville. Les quelque 130 enfants, dont la plupart faisaient leur sieste, ont été rapidement évacués, sans leurs souliers et manteaux.

Une centaine d’entre eux ont aussitôt été accueillis et hébergés chez Magalie Queval, conseillère municipale, et qui habite dans la maison située en face du CPE. Les autres enfants ont été reçus par d’autres voisins. L’intervention a été rapidement contrôlée et ils ont tous pu réintégrer la garderie une heure après le déclenchement de l’alarme.