La Ville de Boucherville recherche des candidats pour son comité des citoyens du district électoral no 1

Vous êtes résidants de Boucherville et vous aimeriez contribuer à la vie municipale? La Ville de Boucherville vous invite à présenter votre candidature pour siéger au sein de son comité consultatif des citoyens du district électoral no 1 (Marie-Victorin). Relevant du conseil municipal, ce comité est formé d’une équipe multidisciplinaire dont les membres sont choisis parmi les résidants de Boucherville et nommés par le conseil.

Le principal mandat de ce comité est de développer et proposer au conseil municipal des projets relatifs à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti, naturel et vivant du secteur tout en favorisant le dynamisme et l’équilibre d’un milieu de vie à échelle humaine.

Ce défi vous intéresse? Venez partager vos idées et contribuer au mieux-être de votre municipalité!

Dépôt de votre candidature

Vous avez jusqu’au vendredi 28 février pour faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à participationcitoyenne@boucherville.ca en spécifiant dans l’objet le nom du comité, soit « Comité des citoyens du district électoral no 1 (Marie-Victorin) ». Vous pouvez également déposer votre dossier de candidature à la réception du Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins). Prenez note que seuls les candidats retenus seront contactés.

Pour en savoir davantage sur le mandat et le mode de fonctionnement de ce comité, visitez le boucherville.ca/participationcitoyenne.