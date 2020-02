À l’affiche au Théâtre de la Ville : La détresse et l’enchantement, Ariane Moffatt et OZE

Les 13 et 14 février, le Théâtre de la Ville présente la pièce de théâtre issue du chef-d’œuvre autobiographique de Gabrielle Roy, La détresse et l’enchantement, défendue sur scène par l’incomparable Marie-Thérèse Fortin. Le 15 février, l’auteure-compositrice-interprète Ariane Moffatt nous offre les chansons très personnelles de son plus récent album Petites mains précieuses. Les jeunes de 8 à 12 ans ne seront pas en reste le dimanche 23 février lors du spectacle de danse urbaine et contemporaine OZE, librement inspiré du récit Le magicien d’Oz

LA DÉTRESSE ET L’ENCHANTEMENT | Trois Tristes Tigres, en coproduction avec le Théâtre du Trident et le Théâtre du Nouveau Monde

Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j’étais, dans mon pays, d’une espèce destinée à être traitée en inférieure ? » Dès la première phrase de son autobiographie, qui compte parmi les plus grands textes de notre littérature, Gabrielle Roy donne le ton.

Depuis longtemps, Marie-Thérèse Fortin est habitée par l’auteure de Ces enfants de ma vie et de Bonheur d’occasion. Sous le regard attentif du metteur en scène Olivier Kemeid, avec qui elle signe le montage de cet ultime opus de Gabrielle Roy, elle donne voix à cette femme dont le destin ne cesse de nous émouvoir. Rencontre au sommet entre deux femmes empreintes de bonté, de compassion, de lumière et de vérité, et qui scrutent l’âme humaine avec une justesse bouleversante.

Jeudi 13 février à 20 h

Vendredi 14 février à 20 h

Salle Pratt & Whitney Canada

Ariane Moffatt | Petites mains précieuses

Celle qu’on a surnommée « la reine du groove » nous offre un concert qui pourrait rapidement prendre des allures de fête endiablée! Puisant son inspiration dans la soul et le (slow) disco, le spectacle Petites mains précieuses propose un esprit néo-seventies où la richesse organique des « vrais instruments » se mêle encore et toujours à des textures électroniques au service de textes plus que jamais mis en valeur. Une pop onirique, tout à fait irrésistible! Rappelons que chacune des visites de cette artiste, qui considère la scène comme un véritable terrain de jeu, a été mémorable grâce à l’énergie contagieuse qui la caractérise.

Samedi 15 février à 20 h

Salle Pratt & Whitney Canada

OZE | Destins Croisés

Librement inspiré du conte Le magicien d’Oz, ce spectacle de danse destiné aux enfants de 8 à 12 ans réunit un quatuor débridé de danseurs urbains et contemporains et d’interprètes circassiens. Avec une énergie folle et une constante inventivité, ils nous entraînent de l’autre côté de l’arc-en-ciel, là où l’on prend conscience de nos qualités et de nos résistances.

Dimanche 23 février à 15 h

Salle Jean-Louis-Millette

