Le Cache-à-l’eau quitte Boucherville pour Brossard

Le centre d’amusement Cache-à-l’eau, situé sur la rue Ampère, à Boucherville, qui amuse les enfants depuis près de 30 ans, fermera ses portes le 10 mars prochain. Si la nouvelle est triste pour les parents et les enfants, la propriétaire du centre depuis son ouverture, Hélène Richard, une Bouchervilloise issue d’une famille d’entrepreneurs, indique qu’il s’agit en fait d’un déménagement et d’une expansion importante du commerce. Le Cache-à-l’eau rouvrira ses portes en mai prochain, à Brossard, sous une nouvelle appellation, le centre Ninja Factory. Les nouveaux circuits sportifs, aires de jeux, lazer tag, tyroliennes, etc., seront offerts sur une superficie de 36 000 pieds carrés.