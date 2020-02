Concert de l’ensemble vocal À ContreVoix au profit des Petits Frères de Longueuil

Le 14 mars à l’église Sainte-Famille de Boucherville

Après avoir été acclamé par le public lors de son passage à Boucherville au printemps 2018, l’ensemble vocal À ContreVoix prépare un autre concert qui sera présenté le 14 mars prochain, à 19h30, à l’église Sainte-Famille. Répondant à une nouvelle invitation, ces chanteurs dirigés par le chef de choeur Marc-Olivier Lacroix et accompagnés cette fois par le quatuor à cordes Andara se produiront au profit d’une bonne cause. En fait, les recettes de ce concert-bénéfice seront remises à l’organisme Les Petits Frères de Longueuil dont la mission consiste à contrer l’isolement des personnes du grand âge sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.

Autre volet de cette soirée, la marraine des Petits Frères, Béatrice Picard, de même que les comédiens

Marie-Thérèse Fortin et François L’Écuyer liront des textes poétiques en complément.

Programme musical

Créé en 2006, l’ensemble vocal À ContreVoix propose un répertoire amalgamant musique sacrée et arrangements de pièces populaires. Le public aura l’occasion de découvrir une série d’oeuvres vocales de grande qualité, interprétées par des artistes talentueux.

La mission des Petits Frères consiste à jumeler des aînés confrontés à la solitude avec des bénévoles appelés des «grands amis» afin qu’ils partagent ensemble du temps et des activités. L’organisme visite aussi les personnes âgées aux dîners de Noël et de Pâques en plus de proposer des séjours de vacances à la Maison Juliette Huot, à Oka. « Nous offrons également deux programmes de mieux-être pour les aînés en difficultés financières; ils servent à leur fournir certaines nécessités comme leur procurer un air climatisé par temps trop chaud à titre d’exemple », explique la porte-parole de l’organisme, Danielle Bergeron. Bref, les recettes de ce concert-bénéfice permettent de soutenir les différents projets mis de l’avant par les Petits Frères de Longueuil.

À Boucherville

Selon le recensement de 2016, 27% parmi les 1940 personnes âgées de plus de 75 ans résidant sur le territoire de Boucherville vivent seules. « Ces aînés ne sont pas tous isolés mais nous pouvons estimer que 30% d’entre eux sont à risques d’isolement », précise Mme Bergeron. De plus, pour les résidents âgés de 65 ans et plus, il y a eu une augmentation de 56% de cette partie de la population en 10 ans.

Les billets pour assister au concert intitulé L’irrésistible élan sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : https://www.petitsfreres.ca/longueuil/