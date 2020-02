L’artiste peintre randonneuse Manon Marchand expose à la bibliothèque de Sainte-Julie

Puisque l’artiste a séduit le public du Symposium Art et Passion en 2019 avec le prix Coup de coeur et qu’elle a aussi gagné le prix du jury pour l’ensemble de son oeuvre en 2018, nous soulignons son passage dans notre région. À noter également qu’elle a remporté récemment le Prix du Grand Public du Musée des Beaux-Arts du MT-St-Hilaire.

Toujours sur le thème de la randonnée pédestre dans les hautes montagnes, elle présentera ses oeuvres imprégnées de ses sensations fortes vécues dans ses vastes paysages pittoresques. L’artiste exprime sa quête d’être humain sur un parcours rempli de gratitude et d’inquiétude envers sa planète.

Cette année Manon Marchand fera une multitude de symposiums, d’expositions et est représentée par quelques galeries au Québec. Pour plus d’informations visitez son site web : www.manomarchand.ca ou sa page fb Art Manon Marchand

L’exposition est présentée dans la salle multifonctionnelle de la bibliothèque municipale selon l’horaire suivant, du 10 février au 6 mars :

Lundi au jeudi : 13 h à 21 h

Vendredi : 10 h à 21 h

Samedi : 10 h à 17 h

Dimanche : 13 h à 17 h