Haltérophilie : Simon Vaillancourt termine au pied du podium

Simon Vaillancourt a raté de peu le podium aux Championnats canadiens d’haltérophilie tenus le 18 janvier à Edmonton. L’athlète de Boucherville a terminé en quatrième position dans la catégorie des 73 kg.

Simon a réussi à soulever des barres de 100 kg à l’arraché, et de 123 kg à l’épaulé-jeté. L’haltérophile âgé de 18 ans en était à sa première participation à ces compétitions. Représentant le Québec, son équipe a d’ailleurs remporté la médaille d’or.

L’athlète souhaite l’an prochain répéter l’expérience dans les niveaux junior et sénior. Il a déjà en poche six médailles, soit cinq d’argent et une de bronze, récoltées lors de ses participations à deux Jeux du Québec.

Simon a commencé à pratiquer ce sport à l’âge de 12 ans. Il s’entraîne de cinq à six fois par semaine au club d’haltérophilie Gros-Bill de La Prairie avec l’entraîneur Jocelyn Bilodeau. C’est en regardant les Jeux olympiques qu’il a eu l’idée d’essayer l’haltérophilie. Il a aussitôt eu la piqûre.

Simon étudie en sciences pures au Cégep Édouard-Montpetit et fait partie de l’alliance sport-études. Il souhaite devenir ingénieur.