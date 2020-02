Proanima de nouveau à la télé dans l’émission Refuge animal

L’organisme Proanima répète son aventure et accueille de nouveaux dans ses locaux l’équipe de tournage de l’émission Refuge Animal animée par l’humoriste et résident de Boucherville, Stéphane Fallu, et diffusée sur le réseau TVA.

Durant neuf épisodes, le public pourra découvrir des histoires touchantes d’animaux accueillis au refuge de Boucherville, anciennement connu sous le nom de Services Animaliers de la Rive-Sud. Ces histoires sont aussi belles que poignantes et sauront montrer la réalité du refuge et l’importance que doit prendre la cause animale au Québec.

Dans ces docuréalités consacrés aux animaux abandonnés, on pourra également voir à l’œuvre l’équipe composée d’une cinquantaine d’employés dans le quotidien du refuge. Patricia Durocher, coordonnatrice, qui avait été la vedette durant la première saison de l’émission, sera de retour, tout comme les techniciens en santé animale, les vétérinaires, les préposés à l’adoption et Carole Lacasse, directrice du service à la clientèle.

L’émission permettra également d’informer les téléspectateurs des différents programmes offerts par Proanima, comme celui des familles d’accueil pour chatons, de stérilisation de félins sans toit, de sensibilisation au bien-être des animaux dans les écoles et d’interventions préventives à domicile.

Rappelons que Proanima sauve 90 % des animaux qu’il accueille, c’est-à-dire tous les animaux sauvables, excepté ceux qui sont dangereux ou gravement malades. En 2018, 1540 compagnons domestiques ont été adoptés, soit 1165 chats, 245 chiens et 130 bêtes exotiques. Trois cent trente animaux qui ne pouvaient être placés en adoption ont été transférés dans des groupes de sauvetage, soit 175 chats, 65 chiens et 90 animaux exotiques. Depuis 2012, année de l’ouverture du refuge, 16 000 animaux ont été sauvés.

Les émissions Refuge Animal tournées à Boucherville seront diffusées chaque lundi à 19h, du 3 février au 30 mars.