Le CABB offre deux conférences sur les crédits d’impôt fédéraux et provinciaux pour les proches aidants

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) invite les proches aidants à assister à deux conférences sur les crédits d’impôt. Ces deux événements seront présentés le mercredi 5 février au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois (1075, rue Lionel-Daunais à Boucherville).

De 14 h 30 à 16 h 30, les représentants de Revenu Canada et de Service Canada présenteront la conférence « Les crédits d’impôt fédéraux et les prestations d’assurance-emploi pour les proches aidants ». En plus d’en apprendre sur les crédits d’impôt et les congés vous permettant de vous absenter du travail pour prendre soin d’un proche, il sera également question de la séparation involontaire. Cette dernière survient lorsqu’un des membres du couple réside dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

En seconde partie, de 18 h 30 à 20 h 30, les professionnels de Revenu Québec présenteront à leur tour le volet provincial avec la conférence « Les crédits d’impôt provinciaux pour aidants naturels ».

Les deux conférences sont présentées gratuitement grâce au soutien financier de l’Appui Montérégie. Les participants doivent confirmer leur présence par téléphone au 450 655- 9081 ou par courriel à info@cabboucherville.ca.