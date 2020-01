Le RTL met en service 25 nouveaux autobus hybrides

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) annonce la mise en service de 25 nouveaux autobus hybrides au cours des prochains mois. Grâce à l’ajout de ces véhicules et à l’arrivée des midibus à propulsion électrique, le RTL poursuit la modernisation de son parc d’autobus.

Quinze de ces autobus, de marque Nova Bus, s’ajouteront au parc de véhicules du RTL et dix permettront de remplacer les véhicules en fin de vie utile. Les nouveaux autobus en circulation sont dotés de sièges en polymère modernes, d’une fenestration offrant une meilleure visibilité et d’un système de climatisation et de chauffage auxiliaire 100 % électrique.

« Depuis 2014, la technologie hybride est au cœur du renouvellement de notre parc d’autobus et s’inscrit dans la Vision 2025 en transport en commun de l’agglomération de Longueuil. Celle-ci prévoit également l’ajout d’autobus entièrement électriques dans les prochaines années », ajoute Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.

Avec l’ajout de ces autobus, la flotte du RTL sera maintenant constituée de plus de 38 % d’autobus hybrides. Ces autobus permettront de maintenir une livraison de service optimale pour nos clients. Au total, quarante nouveaux autobus hybrides s’ajouteront au parc de véhicule cette année.