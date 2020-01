Maintien de la collecte des matières recyclables à Boucherville et à Longueuil

Les collectes et le traitement des matières recyclables seront maintenus sur le territoire de Boucherville et de Longueuil selon l’horaire régulier. Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a conclu une entente provisoire avec le groupe TIRU, gestionnaire des sites de tri, afin que ces services soient assurés. Les citoyens sont invités à remplir le bac bleu de leurs matières recyclables comme à l’habitude.

« Le gouvernement du Québec est déterminé à annoncer très bientôt des solutions structurantes pour l’ensemble de l’industrie de la collecte et de la récupération des matières recyclables. En attendant, nous continuons de travailler afin de nous assurer que la période de transition suivant la fin des opérations de TIRU se fasse dans l’ordre. La collecte et le tri des matières résiduelles constituent des services indispensables dans notre société de plus en plus mobilisée en faveur de la protection de l’environnement. Nous devons donc agir pour le maintien de ces services à court comme à moyen terme », a soutenu le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, mardi dernier.

Le groupe TIRU, une filiale de la multinationale française Électricité de France (EDF), prévoit se retirer prochainement du marché québécois. L’entreprise a été particulièrement affectée par la baisse du nombre d’acheteurs intéressés par certaines matières, dont le papier, ainsi que par la perte de valeur de celles-ci.