Un Américain nommé président de Lowe’s Canada

Un Américain âgé de 47 ans, Anthony T. (Tony) Hurst, vient d’être désigné président de Lowe’s Canada. Il prend la relève de Tony Cioffi qui assume l’intérim à ce poste depuis le départ de Sylvain Prud’homme l’an dernier. M. Hurst occupera ses nouvelles fonctions au siège social de l’entreprise, à Boucherville, dès qu’il aura obtenu son permis de travail, en février.

Jusqu’à récemment, il était vice-président principal, Stratégie et transformation d’entreprise de Lowe’s. Il a également œuvré à titre de président divisionnaire pour la région Ouest des États-Unis.

Sa feuille de route indique qu’il possède 25 ans d’expérience dans les secteurs du commerce de détail et de la rénovation résidentielle. Avant de se joindre à Lowe’s, M. Hurst a exercé différentes fonctions à la direction de J.C. Penney Co., notamment comme vice-président principal, Magasins et Opérations. Avant d’entreprendre son mandat au sein de J.C. Penney, il a été vice‑président régional pour Home Depot Inc.

M. Hurst ne parle pas français pour le moment mais a commencé des cours récemment pour apprendre la langue de Molière.